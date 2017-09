Real Madrid, ufficiale: Isco rinnova fino al 2022

Siamo così abituati a vederlo con la camiseta blanca ed è ancora così giovane che Isco sembra quasi un canterano del Real Madrid. In realtà Francisco Roman Alarcon Suarez - questo il suo nome completo - è un andaluso cresciuto calcisticamente a Valencia, dove ancora minorenne ha cominciato a segnare i primi gol in Liga ed è passato da Malaga prima di trasferirsi nel club al quale era probabilmente destinato sin dall'inizio. Quello che verosimilmente aiuterà a vincere fino a fine carriera: la notizia del giorno, infatti, è l'ufficialità del suo rinnovo di contratto.



Isco ha firmato fino al 2022 e guadagnerà 6 milioni di euro a stagione, una cifra importante ma che tutto sommato, considerando il talento e il valore attuale del giocatore, non è neppure così alta, confrontandola a quella di altri top player. Verratti, tanto per fare un esempio, ne guadagna 7 e nell'ultimo Spagna-Italia non è uscito molto bene dal confronto, al di là del tunnel subito. Secondo i media spagnoli, il Real Madrid ha imposto una clausola rescissoria di 700 milioni che rende Isco il giocatore dal valore più alto al mondo. Praticamente inattaccabile.