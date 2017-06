Real Madrid, ufficiale: Cristiano Ronaldo ha rinnovato fino al 2021

Giacca nera con cerniera sul bavero, camicia bianca assicurata da una spilla da balia al posto dell'ultimo bottone e occhialoni da vista neri: è questo il look scelto da Cristiano Ronaldo al momento della firma del contratto, che lo legherà al Real Madrid fino al 2021. L'ufficialità del raggiungimento dell'accordo è stata data dallo stesso club spagnolo tramite i propri canali social. I Blancos blindano così un altro campione dopo i rinnovi di Kroos, Modric e Bale.



L'asso portoghese - che con la maglia delle Merengues, sino a questo momento, ha vinto 1 Liga, 2 Coppe del Re, 1 Supercoppa spagnola, 2 Champions League, 1 Supercoppa europea e 1 Mondiale per club realizzando la cifra mostruosa di 371 gol in 360 presenze - guadagnerà più di 20 milioni a stagione. Il tre volte vincitore del Pallone d'Oro ha rilasciato alcune dichiarazioni in conferenza stampa: "Il calcio non ha memoria, ma il Real e Florentino Perez hanno dimostrato di averne. Questo non è il mio ultimo contratto, voglio giocare fino a 41 anni".