Real Madrid, ufficiale: Bale rinnova fino il 2022, clausola da 1 miliardo di euro!

Altro rinnovo importante in casa Real Madrid dopo quelli di Kroos e Modric: Gareth Bale ha firmato fino al 2022. Il precedente accordo, che legava il gallese ai Blancos, sarebbe scaduto nel 2019. Florentino Perez ha acquistato il giocatore dal Tottenham nell'estate 2013 pagandolo 100 milioni di euro, un record assoluto all'epoca. Con la maglia del Real, Bale ha vinto 2 Champions League e 1 Coppa del Re e ha realizzato 63 gol e 41 assist in 134 match ufficiali.



Stratosferica la clausola che il Real avrebbe inserito per il 27enne di Cardiff: 903 milioni di sterline, cifra non ufficiale ma che circola sui media spagnoli e britannici e che al cambio attuale fanno qualcosa come un miliardo e spiccioli di euro. Un'enormità, se si considera che Messi si può portare via da Barcellona, se lui è d'accordo, con 'appena' 200 milioni di euro. Più 'blindati' di lui, oltre al neomiliardario Bale, per il britannico Sun ci sono Cristiano Ronaldo (657 milioni di sterline, 730 mln di euro), James Rodriguez (426 mln di sterline, 470 mln di euro) e Neymar (210 milioni di sterline, 233 mln di euro).