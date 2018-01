Real Madrid, "Sergio Ramos vuole Bonucci dal Milan"

Solo un mese fa, l'indiscrezione di Ok Diario raccontava del desiderio di Sergio Ramos per la difesa del Real Madrid: il capitano dei blancos sponsorizzava Leonardo Bonucci, con cui da tempo c'è un grande rapporto, anche oltre la stima tra colleghi.



Elbernabeu.com ci riprova, il capitano del Milan sarebbe la prima richiesta a Florentino Perez, unico a poter riempire il vuoto lasciato dalla partenza di Pepe alla luce anche dell’infortunio del canterano Jesús Vallejo.



Una richiesta realistica ma complicata, visto che il Milan non ha intenzione di privarsi del suo capitano. Senza contare che qualche mese fa, il tono delle parole di Sergio Ramos non era lo stesso....