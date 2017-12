Real Madrid-Salah, Cuper conferma: "Sì, lo vogliono..."

Mohamed Salah potrebbe diventare presto un giocatore del Real Madrid: con il tesoretto che si ritrovano alla Casa Blanca, che in estate ha ceduto Morata al Chelsea di fatto senza sostituirlo, rinunciando anche all'asta col Psg per Mbappé, è possibile che Florentino Perez vada a caccia di top player già a gennaio e in ogni caso, di sicuro, lo farà la prossima estate.



A quanto pare è l'ex romanista l'obiettivo numero uno del club: non è Morata, perché ha caratteristiche completamente diverse, ma con 12 gol in 15 partite di Premier League (e 4 assist), al Liverpool sta dimostrando di poter fare la differenza. I Reds, così, dopo aver respinto l'assalto per Coutinho, dovranno ancora fare resistenza. A confermare l'interesse del Real è il suo allenatore in nazionale, Hector Cuper, ex tecnico dell'Inter e ora alla guida dell'Egitto: "Mi hanno detto che lo vuole il Real Madrid - ha spiegato a una tv egiziana - Ma non anticipiamo gli eventi: per quanto mi riguarda, anche adesso Salah è in una situazione incredibile". Il Liverpool lo ha pagato 50 milioni (bonus compresi) quest'estate acquistandolo dalla Roma: di sicuro, se Salah dovesse partire, ne guadagnerà almeno il doppio.