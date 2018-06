Real Madrid, Ronaldo chiede 50 milioni d'ingaggio

Non si sono ancora disssolte le nubi nel rapporto tra Cristiano Ronaldo e il Real Madrid. Le dichiarazioni a sorpresa dopo la vittoria della Champions League contro il Liverpool ("È stato bello giocare in questa squadra") hanno aperto la porta al clamoroso addio e, nonostante la replica di Florentino Perez ("CR7 ha un contratto, normale che resti") questa ipotesi resta probabile.



Soprattutto perché, come riferisce El Confidencial, alla base degli screzi ci sarebbero (a dispetto delle smentite) le pretese del fuoriclasse portoghese, al quale non bastano i 21 milioni percepiti attualmente. Il Pallone d'Oro vuole infatti guadagnare più di Messi e Neymar (ritiene che sia giusto considerato il suo rendimento) e tramite il suo agente Jorge Mendes avrebbe chiesto al club un ingaggio monstre di 80 milioni lordi, circa 50 netti per i prossimi tre anni.



Difficile che i Blancos possano dare l'ok a un'operazione da 150 milioni per un giocatore di 33 anni: l'ex Manchester United potrebbe così decidere di cambiare maglia, magari trasferendosi al Psg, pronto secondo alcune indiscrezioni a offrire 250 mln. Neymar farebbe invece il percorso inverso...