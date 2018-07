Real Madrid, quali alternative a Ronaldo? Gli obiettivi sono Neymar, Mbappé e Kane

Ora che il più grande terremoto calcistico ha iniziato a far registrare le prime scosse è tempo per i protagonisti di correre ai ripari. Su tutti Florentino Perez, perché rischia di crollare il suo castello dorato. Così è iniziato il casting per aspiranti CR7. Casting tostissimo non solo per i pretendenti ma anche per la società, perché i giocatori giusti sono pochi, 3, e soprattutto blindati dalle rispettive squadre.



Partiamo dal sogno di mezz’estate per eccellenza della casa blanca, ovvero Neymar. Il psg non lo potrebbe mollare mai per meno di 200 milioni visto l’esborso dello scorso anno e i paletti del Fair Play Finaziario che vietano assolutamente minusvalenze. In più la sua ragazza ha appena fatto sapere di aver comprato una nuova lussuosissima casa parigina, quindi l’affare sembra più complicato che mai.



Affare complicato ma possibile come quello che porta al secondo sogno madrileno, Kylian Mbappé, protagonista assoluto di questo mondiale ed enfant prodige del calcio che sarà. Era in prestito con obbligo di riscatto dal Monaco e dopo quello che si è visto in russia sarà difficile che Al-Kelhaifi se lo lasci sappare. Però attenzione perché le fughe sono la sua specialità come si è visto contro l'Argentina,



Terrzo e ultimo pretendente alla maglia di nuovo leader maximo del Real è Harry Kane. L’inglese non fa certo parte della categoria spettacolo dei primi due, ma le sue caratteristiche sarebbero perfette per completare una rosa già fortissima, unico problema il suo carettere molto particolare: infatti è legato al Tottenham in maniera viscerale al punto tale da rendere complicatissima l’eventuale trattativa, se poi ci aggiungiamo una società che non fa sconti, diventa al limite dell’impossbile.



Insomma nubi nere all’orizzonte di Madrid e non sono certamente quelle portate dall’uragano Kane, però Perez ci ha abituato a grandi colpi di scena in chiave mercato, quindi attenzione, perché il prossimo galactico potrebbe essere già dietro langolo.