Real Madrid, pronto il rinnovo per Zidane

Sei titoli - due Champions League, due Supercoppe Europee, una Liga e un Mondiale per Club - in venti mesi: chi più di Zinedine Zidane merita il rinnovo di contratto? E il Real Madrid non dimentica certo l'allenatore dei successi di queste ultime due stagioni, secondo As è già pronto il nuovo contratto per Zizou.



Zidane guadagna 4,35 milioni di euro all'anno e vedrà quasi raddoppiato l'ingaggio: si passa a poco meno di 8 ma incrementabile con bonus legati a vittorie di squadra. La scadenza sarà 2020, un triennale (cosa rara per un tecnico dei blancos, di solito si ragiona su biennali) che soddisfa molto il francese, una testimonianza di come Perez e la dirigenza si fidino di lui.