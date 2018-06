Real Madrid, "preso Manè": sarà la chiave per Klopp?

Dal terremoto scatenato dall'improvviso addio di Zinedine Zidane, in casa Real Madrid si pensa quasi solo al nome del successore del tecnico capace di vincere tre Champions League consecutive, ma nel frattempo il mercato della squadra campione d'Europa procede spedito e fa già registrare il primo grande colpo.

Secondo France Football, infatti, il club di Florentino Perez avrebbe chiuso per Sadio Mané, attaccante senegalese del Liverpool autore del gol del pari nella notte di Kiev. Stando a quanto riporta l'autorevole quotidiano francese, le merengues avrebbero trovato l'accordo con il giocatore già qualche giorno fa, ma le improvvise dimissioni di Zidane, che del senegalese era stato il più grande sponsor a Madrid, sembravano aver rimesso tutto in discussione.

Ora però, indipendentemente da chi si accomoderà sulla panchina del Real, pare proprio che l’affare possa andare in porto. Anzi, l’eventuale arrivo a Madrid di Mané potrebbe anche essere un indizio importante sul nome del futuro allenatore, che potrebbe essere Jurgen Klopp. Non è un mistero infatti che a Madrid il tedesco abbia molti estimatori anche all'interno della rosa e il possibile acquisto del senegalese, che il tecnico ha voluto a tutti i costi per il suo Liverpool, potrebbe indicare che Florentino Perez sia già al lavoro per strapparlo ai Reds (soprattutto se il pressing su Allegri non dovesse dare gli esiti sperati).