Real Madrid, Perez vuole regalare Dybala a Zidane

Barcellona o Real Madrid, Real Madrid o Barcellona. In Spagna si rimpallano la squadra ma, a turno, sono convinti che a fine anno Paulo Dybala lascerà la Juventus per approdare in Liga. Secondo Mundo Deportivo, "accertata" l'incompatibilità di Messi con la Joya (il dt blaugrana Fernandez ne aveva accennato qualche settimana fa), l'unica opzione possibile rimangono i Blancos. Ed è ancora più strano, pensando che il Mundo è notoriamente vicino alle cose del Barça: forse un depistaggio?



Ad ogni modo, il piano di Florentino Perez sarebbe il seguente: dopo un mercato "di mantenimento" come quello scorso, il prossimo sarà sullo stile Galacticos. Il sacrificato sarà Bale - destinazione Manchester United - ma gli arrivi top saranno almeno due-tre, a partire da Dybala che, nei piani di Zidane, giocherà dietro Cristiano Ronaldo promosso punta pura con Benzema primo rincalzo.



In tutto questo bisogna considerare la ripetuta volontà della Juventus di non privarsi della Joya e anche del parere del giocatore che ripete sempre quanto si trovi bene a Torino. Nel 2019, invece, sempre secondo il quotidiano spagnolo sarebbe il turno di Neymar: il Real punta a fare le cose in grande.