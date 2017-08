Real Madrid, Perez blinda Asensio: clausola da 500 milioni

La parte finale della scorsa stagione e l'inizio della nuova hanno chiarito una cosa in casa Real Madrid: Marco Asensio non è un potenziale crack, è già un campione. E allora i blancos sono pronti a blindarlo ulteriormente: al momento il centrocampista spagnolo, 21 anni, ha un contratto fino al 2022 da 3,5 milioni di euro a stagione con clausola da 350 milioni ma Florentino Perez è al lavoro per rialzare tutte le cifre.



Secondo Marca, pronto il rinnovo: la data di scadenza rimarrà la stessa ma l'ingaggio passerà a 4,5 milioni di euro netti a stagione e la clausola a 500 milioni comparandola a quella di Kroos, Modric o del recente acquisto Ceballos. Nella rosa del Real, solo altri tre giocatori hanno una clausola più alta: Cristiano Ronaldo, Bale o Benzema che arrivano addirittura a quota 1.000 milioni.