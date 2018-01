Real Madrid, "Per Neymar Perez offrirà CR7 al Psg"

Dalla Spagna arriva una notizia che se dovesse essere confermata porterebbe allo "scambio" più clamoroso della storia del calciomercato. Cadena Ser, radio molto vicina al mondo Blancos, ha riferito ieri che il Real Madrid farà tutto il possibile per prendere Neymar la prossima estate. Secondo le informazioni raccolte dalla redazione spagnola, il brasiliano sarebbe il più grande desiderio di Florentino Pérez, che sarebbe addirittura pronto a includere Cristiano Ronaldo nell'operazione. Il Real Madrid, sostengono a Cadena Ser, aspetterà la fine del Mondiale in Russia e poi andrà all'assalto.

Lo scorso 7 dicembre, in occasione della cerimonia di premiazione del Pallone d'Oro, Florentino Perez aveva dichiarato che "Neymar avrebbe molte più possibilità di vincere il Pallone d'Oro se giocasse a Madrid, il Real - ha detto il numero uno dei Blancos - è un club che dà quello di cui ha bisogno un grande giocatore". Inoltre il presidente delle merengues non si è mai nascosto, svelando di aver già cercato di portare il brasiliano a Madrid ("Tutti sanno che volevo prenderlo").

Sempre in tema di dichiarazioni, però, il presidente del Psg, Nasser Al-Khelaifi, meno di un mese fa aveva tranquillizzato i tifosi parigini assicurando loro che "è impossibile" che Neymar firmi per il Real Madrid la prossima estate. La "battaglia" è appena iniziata, il Real spera che i rapporti tesi con Cavani e parte dello spogliatoio e con la stampa francese, che Neymar ha ripetutamente accusato di creare polemiche intorno a lui, possano convincere il brasiliano a cambiare aria, ma probabilmente il modo migliore per convincerlo sarà eliminare il Psg dagli ottavi di Champions (14 febbraio e 6 marzo, in esclusiva su Premium Sport). Neymar vuole vincere il Pallone d'Oro e per farlo ha bisogno di vincere la coppa dalle grandi orecchie.