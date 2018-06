Real Madrid, pazza idea: 50 milioni e Ronaldo per Lukaku

Nome nuovo per l'attacco del Real Madrid. Secondo quanto riferiscono gli spagnoli di Diario Gol i campioni d'Europa avrebbero deciso di puntare su Romelu Lukaku, che si sta mettendo in mostra al Mondiale con 4 gol in 3 partite con il Belgio. Il Manchester United ha acquistato la punta dall'Everton la scorsa estate per 84 milioni ed è probabile che, proprio per le splendide prestazioni in Russia, adesso valutino il 25enne almeno 120 milioni.



Florentino Perez avrebbe però individuato il modo per tentare di convincere il club inglese: inserenendo nella trattativa Cristiano Ronaldo (la cui clausola rescissoria saebbe scesa a 120 milioni e ormai in rotta con la società) che tornerebbe così a giocare all'Old Trafford sotto la guida del connazionale Mourinho. Oltre al Pallone d'Oro le merengues verserebbero, considerata la differenza d'età tra i due giocatori, nelle casse dei Diavoli Rossi anche una cifra non superiore ai 50 milioni.