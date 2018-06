Real Madrid, offerta a Cristiano Ronaldo: 32 milioni all'anno

Il Real Madrid prova il rilancio. Secondo Cadena Ser, i blancos sono pronti ad offire un nuovo contratto a Cristiano Ronaldo per evitare una sua partenza dopo le parole della finale di Champions League: l'offerta prevede una base fissa di 25 milioni di euro netti a stagione più diversi bonus, in linea con il pensiero di Florentino Perez che ragiona su un calciatore straordinario ma che ha compiuto 33 anni.



CR7 potrebbe quindi salire da 25 milioni a 32,5 con l'avverarsi dei seguenti bonus: due milioni per la vittoria della Champions League; 1,5 milioni per la vittoria della Liga; un milione per la vittoria della Copa del Rey; un milione per la vittoria del premio The Best FIFA; un milione per la vittoria del Pallone d'Oro; mezzo milione per il titolo di Pichichi della Liga; mezzo milione legato a un minimo di partite stagionali.



Intanto Marca insiste sul lato Neymar. Secondo il quotidiano spagnolo, venerdì scorso a Liverpool (dove c'è stata l'amichevole Brasile-Croazia) incontro tra l'entourage dell'attaccante ed un emissario del Real, il giocatore preme per lasciare il Paris Saint Germain che però vorrebbe almeno 250 milioni di euro per il cartellino (ingaggio compreso, per i blancos diventerebbe un'operazione da 350 milioni).