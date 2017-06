Real Madrid o Psg per Donnarumma. Milan, spunta Trapp

E adesso cosa succede? E' quello che si chiedono tutti i tifosi del Milan dopo la decisione di Donnarumma di non rinnovare il contratto (in scadenza nel 2018) con il club di via Aldo Rossi. Secono quanto riferisce il nostro Carlo Pellegatti la società potrebbe adottare una linea durissima ovvero non vendere il giocatore e lasciarlo in tribuna nella prossima stagione: sarebbe una decisione forte dal punto di vista ambientale e non facile da gestire (senza linea dura il tempo per ricucire ci sarebbe anche se al momento pare utopia).



Fassone e Mirabelli acquisteranno un nuovo portiere, c'è già una short list esaminata prima della comunicazione di oggi da parte di Donnarumma e in questo senso i rossoneri non sono affatto impreparati. Tra i nomi nel taccuino dei dirigenti non dovrebbero esserci Reina, Neto e Szczesny. La seconda ipotesi, più probabile, è una cessione al Real Madrid.



Il nostro esperto di mercato Claudio Raimondi sottolinea infatti che il Milan non sembra intenzionato a dire di no a qualsiasi offerta possa portare Raiola in Italia. Il procuratore avrebbe in mano un'importante proposta dei Blancos: non a caso Zidane era in Italia nella serata di mercoledì. Del resto i campioni d'Europa, al di là delle dichiarazioni di circostanza, non riescono ad arrivare a De Gea, valutato 75 milioni di euro, mentre una prima stima di Donnarumma si aggirerebbe intorno ai 30-35 milioni. Attenzione anche a Psg, non contento delle prestazioni di Trapp: non è da escludere un suo approdo a Milanello con il trasferimento di Donnarumma in Francia. Il discorso potrebbe essere stato affrontato nell'incontro tra le due dirigenze a Milano negli scorsi giorni.