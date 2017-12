Real Madrid, messaggio di Perez a Neymar: "Vieni qui per il Pallone d'Oro"

Florentino Perez, all'indomani del quinto Pallone d'Oro conquistato da Cristiano Ronaldo ("E' un onore poter contare su uno come lui, penso che sia il degno erede di Alfredo Di Stefano. Vive per il calcio e lavora tutti i giorni per diventare il migliore di tutti i tempi, è un modello di riferimento"), manda un segnale importante a Neymar.



"Credo che se venisse da noi al Real avrebbe molte più possibilità di vincere il Pallone d'Oro. Il nostro è un club che offre tutto ciò di cui un grande giocatore ha bisogno, e tutti sanno che ad un certo punto ho cercato di portare Neymar a Madrid", le parole del presidente delle Merengues a Cadena Ser.



Nelle scorse settimane in Spagna si è parlato di un presunto (e clamoroso) interessamento dei Campioni d'Europa per l'attaccante del Psg il cui ambientamento in Francia non è stato dei più semplici: le parole di Perez ora sembrano alimentare queste voci anche se l'operazione resta al momento di difficile, per non dire impossibile, realizzazione.