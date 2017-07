Real Madrid-Mbappé, 180 milioni al Monaco!

Centotrenta milioni per Kylian Mbappé sembravano già tanti. 180 suonano come una follia. A quanto pare, però, Florentino Perez è disposto a farla: perché ha incassato già 128 milioni dalle cessioni di Mariano Diaz, James Rodriguez, Danilo e Morata (che potranno salire di molto se il Bayern riscatterà James) e perché tra Champions, merchandising e diritti tv i soldi di certo non gli mancano. Così il Real Madrid ha trovato un principio di accordo per l'acquisto dell'attaccante francese del Monaco, stando a quando scrive Marca.



La trattativa dovrebbe chiudersi a breve per quella cifra, i due club dovranno discutere più che altro quanto destinare ai bonus e quanto alla parte fissa: secondo il quotidiano di Madrid si dovrebbe chiudere a 160 milioni cash più 20 di bonus. Dovesse trasferirsi effettivamente a quel prezzo, Mbappé diventerebbe l'acquisto più caro di sempre superando di gran lunga Pogba. Poi il record potrebbe essere infranto nuovamente da Neymar se il Psg pagherà la clausola. Ma l'affare Mbappé sembra molto più vicino alla conclusione, anche perché Zidane, pochi giorni fa, ha detto pubblicamente che la sua squadra si è indebolita con la partenza di Morata e che serviva un attaccante. È già stato trovato.