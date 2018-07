Real Madrid, Lopetegui abbraccia e trattiene Benzema

Karim Benzema è stato accostato prima al Napoli, poi al Milan ma al Real Madrid ha uno sponsor importante: Julen Lopetegui. Il nuovo allenatore dei blancos, perso Cristiano Ronaldo, non vuole lasciar partire anche l'attaccante francese e proprio nelle ore in cui viene il suo nome gira nel calciomercato italiano posta un tweet emblematico. "La squadra ha lavorato ottimamente questa settimana. Domani carichiamo le batterie. Lunedì saremo di nuovo tutti uniti: forza!" e nella foto un abbraccio proprio a Benzema. Come a dire: tu rimani qui.

Muy buen trabajo de todo el equipo esta semana. A cargar pilas mañana. El lunes, de nuevo todos juntos a tope. Vamos equipo! pic.twitter.com/jq05CmVoc4 — Julen Lopetegui (@julenlopetegui) 21 luglio 2018