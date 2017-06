Real Madrid, "L'agente di Morata al Bernabeu per trattare l'addio"

Alvaro Morata prepara le valigie e si appresta a dire addio (o arrivederci) al Real Madrid. Secondo il sito del quotidiano spagnolo Marca, l'agente dell'attaccante, Juanma Lopez, si trova al Santiago Bernabeu per discutere il futuro del suo assistito e, in particolare, per presentare ai dirigenti del club merengue l'importante offerta del Manchester United.

Florentino Perez e soci non intendono fare sconti, la richiesta è di 90 milioni di euro, ma secondo la stampa inglese l'operazione potrebbe chiudersi per una cifra vicina agli 80 milioni. Morata, scrive Marca, vuole giocare con continuità e anche se Zidane ha provato a convincerlo a restare un'altra stagione, ha manifestato la propria volontà di cambiare aria, che potrebbe essere decisiva per gli inglesi per strappare un "piccolo" sconto.

Nei prossimi gioni dovrebbero esserci sviluppi importanti, una volta partito l'ex Juve i campioni d'Europa partiranno all'assalto del baby fenomeno del Monaco Mbappè, valutato 130 milioni dal club francese e che in un'intervista recentemente rilasciata a Canal + ha dichiarato: "Il Real Madrid prova a prendermi da quando avevo 14 anni. Con la mia famiglia sto valutando il da farsi, vedremo cosa succederà"