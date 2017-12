Real Madrid-Kepa, è fatta: arriva dall'Athletic per 25 milioni

"Kepa regalo da re". Il titolo di Marca, con la foto del portiere classe 1994 in prima pagina, è eloquente: il Real Madrid ha praticamente concluso la prima grande operazione del mercato invernale. A gennaio, infatti, arriverà il numero uno dell'Athletic Bilbao: classe 1994, costerà 25 milioni e firmerà un contratto di 6 anni da 2,5 milioni a stagione. Queste le cifre che emergono dai media spagnoli e che di fatto spiegano come Florentino Perez abbia rinunciato a Gigio Donnarumma, che avrebbe dovuto pagare almeno il doppio.



Il Real Madrid, reduce dal 5-0 al Siviglia, si giocherà nei prossimi giorni il Mondiale per club: ha cominciato alla grande la stagione con i trionfi in Supercoppa di Spagna e in Supercoppa europea, poi si è fermato e ha chiuso il girone di Champions al secondo posto dietro il Tottenham, mentre in campionato è solo quarto a -8 dal Barcellona. Il coub ha ricevuto parecchie critiche per il mercato, avendo perso Morata, James Rodriguez e Pepe, tre ricambi di lusso, di fatto senza sostituirli. La risposta arriva ora, ma in un altro ruolo: chissà se il portiere titolare dell'ultima Under 21 spagnola scalderà il cuore dei tifosi.