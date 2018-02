Real Madrid, Isco può partire: Juventus tra le pretendenti

Nonstante Zinedine Zidane sia un estimatore di Isco (chiese a Florentino Perez di vendere James Rodriguez piuttosto che lo spagnolo), il rendimento del centrocampista non sta soddisfacendo il livello sperato dal tecnico francese tanto che avrebbe dato via libera alla sua cessione a fine stagione.



La notizia, lanciata da El Chiringuito e ripresa da As, drizza le antenne di cinque squadre, tutte interessate a Isco. Tra queste anche la Juventus che da sempre stima lo spagnolo (aveva provato a prenderlo sia ai tempi del Malaga sia nel primo anno ai Blancos). Secondo il giornale spagnolo, il 25enne aiuterebbe Pjanic a dare tecnica e imprevedibilità a un centrocampo molto fisico anche se "bisogna vedere se la Juventus avrà la capacità economica di affrontare una simile cifra".



La clausola di Isco arriva all'improponibile cifra di 700 milioni di euro, il Real vorrebbe ricavarne una settantina per poi tuffarsi su Hazard (Chelsea). Le altre pretendenti sono Manchester City, Liverpool, Bayern Monaco e Arsenal.