Real Madrid, follie per Neymar: "Sul piatto 350 milioni"

Il Real Madrid sarebbe pronto a fare un'offerta pazzesca al Psg per arrivare a Neymar. Per comprendere la portata dell'ipotetico affare è necessario fare un passo indietro. Secondo quanto riporta il Sun, che cita una fonte del Real, nell'accordo tra il brasiliano e i Campioni di Francia è contenuta una clausola da 300 milioni di euro che scatterebbe il primo giorno di settembre, a mercato chiuso. Così Al-Khelaifi si garantirebbe la permanenza dell'ex Barcellona almeno fino alla finestra invernale del 2019.



Florentino Perez stravede però per l'attaccante verdeoro e per questo lo vorrebbe nella propria squadra già quest'estate: da qui l'intenzione di mettere sul piatto la cifra monstre di 350 milioni di euro (50 mln in più della clausola di cui sopra) per vincere la resistenza dei parigini facendo anche leva sulla volontà del giocatore di tornare in Spagna. L'accordo farebbe parte di un'operazione commerciale ancora più grande con la Nike, che lavora con Neymar, destinata a sostituire Adidas come sponsor dei blancos.



Tuttavia i Campioni d'Europa dovrebbero prima risolvere la questione Ronaldo, anche perché difficilmente le merengues potrebbero sostenere lo stipendio di Neymar (37 milioni) e di CR7 (21), e inoltre sul Psg pende la scure dell'Uefa: non è escluso che da Nyon decidano per il blocco del mercato nei confronti dei francesi per via del Fair Play Finanziario. Se così fosse Perez sarebbe costretto ad alzare bandiera bianca e anche la pista Psg per Ronaldo diventerebbe impraticabile.