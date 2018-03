Real Madrid, follie per Alisson: Perez mette sul piatto 60 milioni

Il Real Madrid fa sul serio per Alisson Becker (nel mirino anche del Napoli). Secondo quanto riferisce il Corriere dello Sport il club di Florentino Perez avrebbe già avviato i contatti con il procuratore del portiere brasiliano prospettando un ingaggio da 5 milioni di euro (più del doppio di quello percepito alla Roma) per i prossimi 5 anni.



Alla società giallorossa le merengues offrirebbero ben 60 milioni di euro: non è ancora una proposta ufficiale ma le voci sull'interesse dei blancos si sono intensificate negli ultimi giorni e gli spagnoli sarebbero in vantaggio rispetto al Liverpool.



La Roma non sta però a guardare: Monchi si sta muovendo per rinnovare il contratto (scadenza 2021) dell'estremo difensore e ritoccare l'ingaggio con l'inserimento di una maxi-clausola rescissoria. Tuttavia di fronte a propostre indecenti i giallorossi potrebbero davvero vacillare.