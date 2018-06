Real Madrid, fatta per Alisson: alla Roma 75 milioni

Alisson-Real Madrid, ci siamo. Il portiere brasiliano e la società spagnola avevano già trovato l'accordo sulla base di un contratto di sei anni a sei milioni di euro a stagione, mancava la (non trascurabile) offerta che convincesse la Roma ma anche questo tassello è andato al suo posto.



Alla proposta iniziale dei blancos di 60 milioni, i giallorossi avevano risposto 80 e alla fine la quadra si è trovata a metà strada, anche se Monchi ha spuntato qualcosa in più: l'offerta, che verrà formalizzata a breve, sarà di 70 milioni più cinque di bonus (più o meno la stessa cifra di cui Pallotta aveva parlato nel pomeriggio, poi smentendo).



Il ds romanista ha già trovato il primo candidato a sostituire Alisson, un altro portiere presente ai Mondiali 2018 in Russia: Robin Olsen del Copenaghen FC e della nazionale svedese, era titolare anche nello spareggio vinto contro l'Italia. Le alternative sono Areola (Paris Saint Germain), Leno (Bayer Leverkusen, cercato anche dal Napoli) e Meret (Spal).