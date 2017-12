Real Madrid, estate galactica: nel mirino Dybala-Donnarumma

La tempesta dopo la quiete, verrebbe da dire. Dopo una campagna acquisti estiva relativamente tranquilla (presi Theo Hernandez e Dani Ceballos, ceduti Danilo, James Rodriguez e Morata), Florentino Perez è pronto a regalare un'estate 2018 da sogno a tutti i tifosi del Real Madrid. Questo lo scenario dipinto dal Mundo Deportivo che parla di una rivoluzione galactica sulla base del modulo tattico 4-4-2.



A centrocampo si cambierà pochissimo: fiducia illimitata a Isco e Asensio con l'apporto di Modric, Kroos, Kovacic e Casemiro. In attacco le cose iniziano a farsi interessanti: Bale sarà ceduto e anche Cristiano Ronaldo, se il portoghese manifestasse ancora la voglia di provare un'esperienza in MLS. Perez per ora progetta un Real 17/18 con la coppia CR7-Dybala (Juventus permettendo) e Benzema come riserva. Se il Pallone d'Oro andasse via, assalto a Harry Kane (e scartati Aubameyang e Lewandowski).



Anche la difesa sarà ritoccata. Nacho Fernandez non convince, occhi su Odriozola della Real Sociedad e alla promozione del giovane Hakimi. Novità assoluta in porta, dove per la prima volta Perez è deciso a staccare il famoso assegnone: Courtois prima scelta davanti a De Gea ma tra i possibili candidati c'è pure Gianluigi Donnarumma del Milan.