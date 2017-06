Real Madrid e Chelsea pronte a sfidarsi per Alex Sandro

La prossima estate la Juventus dovrà difendersi dagli assalti ad Alex Sandro. Secondo quanto riferisce A Bola Chelsea e Real Madrid avrebbero infatti messo gli occhi sull'esterno e sarebbero pronte a fare follie per riuscire a strapparlo ai bianconeri. Il club inglese per primo avrebbe individuato nel brasiliano il rinforzo ideale per la fascia sinistra, seguito in un secondo momento dai blancos che hanno la necessità di rimpiazzare Coentrao.



A Bola riferisce anche di una base d'asta di 45 milioni di euro. Resta da capire se la Juve abbia intenzione di privarsi davvero di uno dei suoi punti fermi anche se dalla sua cessione potrebbero arrivare risorse importanti per puntare ad altri giocatori.