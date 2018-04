Real Madrid, Cristiano Ronaldo: "Voglio un euro più di Messi"

"Cristiano Ronaldo è convinto di essere il miglior giocatore: e quando parla di migliore intende non solo del Real Madrid ma di tutto il mondo e di tutto la storia. Ecco perché non accetterà mai un rinnovo inferiore alle cifre guadagnate da Leo Messi o Neymar": così il Mundo Deportivo in un articolo che descrive lo stato delle trattative tra il portoghese e Florentino Perez per un eventuale prolungamento di contratto.



Il quotidiano catalano, solitamente bene informato più che altro sulle cose del Barcellona, si spinge oltre: l'offerta del presidente blancos è di 30 milioni all'anno, lontana dai 36,4 di Neymar e dei 40 di Messi, perciò CR7 ha fatto una richiesta piuttosto singolare. "Voglio lo stipendio di Messi più un euro" avrebbe detto il Pallone d'Oro che solo così sentirebbe riconosciuto il suo status di "migliore".



Le voci di una sua partenza a fine anno rimangono vive ma, se Perez lo accontenterà, la storia con il Real Madrid potrà continuare.