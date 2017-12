Real Madrid: Cristiano Ronaldo, sms a Psg e Manchester United

Come da un paio di stagioni a questa parte, il rapporto tra Real Madrid e Cristiano Ronaldo non sembra solido come nei primi anni. Grazie a maxi-rinnovi e, soprattutto, alla lunga striscia di successi della squadra, Florentino Perez è sempre riuscito a trattenere il portoghese ma questa estate la faccenda sarà ancora più difficile.



Due i motivi su tutti: la vicenda fiscale con CR7 che si sente accerchiato e non difeso dal club, e la scarsa disponibilità delle merengues a ritoccare il contratto ai livelli di Messi e Neymar a un giocatore che va verso i 33 anni.



Ecco perché, secondo il Daily Record, il Pallone d'Oro ha iniziato a far filtrare la possibilità di un trasferimento a fine stagione: "Florentino Perez mi lascerà partire per 100 milioni di euro" il messaggio arrivato dalle parti del Manchester United (dove, però, servirebbe verificare il rapporto con Mourinho, sfilacciato dai tempi del Real) e del Paris Saint Germain (se Neymar dovesse partire proprio per Madrid).