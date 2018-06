Real Madrid, contattato Tite: "Ci sentiamo dopo il Mondiale"

Un altro nome per la panchina del Real Madrid dopo l'addio di Zidane. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques, i blancos avrebbero contattato infatti il ct della Selecao Tite (il 57enne non ha mai guidato un club europeo).



"Ci sentiamo dopo il Mondiale" la risposta dell'allenatore della Nazionale verdeoro che al momento vuole solo pensare alla competizione al via giovedì prossimo. Resta da capire se Florentino Perez avrà davvero voglia di attendere (metà luglio se il Brasile dovesse andare in finale) o cercherà di chiudere con uno dei candidati dei quali si è parlato negli ultimi giorni, ovvero Guti, Sarri e Conte.



Tite potrebbe però anche cambiare idea e iniziare a discutere con i Campioni d'Europa anche durante la rassegna iridata per vedere se ci sono i margini per un accordo.

#Tite é stato contattato dal #RealMadrid e la sua risposta è stata: “Ci sentiamo dopo il mondiale”. — Andersinho Marques (@Andersinho_ITA) 8 giugno 2018