Real Madrid, colpo Theo Hernandez: 24 milioni all'Atletico

Colpaccio o scommessa azzardata? Il Real Madrid dei Galacticos ci ha abituato spesso a investimenti milionari su trequartisti e attaccanti, al massimo centrocampisti, così sembra strano che, stando a quanto rivela Marca, i blancos abbiano deciso di pagare la clausola rescissoria per Theo Hernandez, difensore dell'Alaves di 19 anni. Il cartellino del giocatore appartiene all'Atletico Madrid, a cui quest'estate andranno 24 milioni di euro.



Hernandez è un terzino sinistro al primo campionato tra i professionisti e fa parte della generazione di talenti, guidata da Mbappé, che potrà proiettare presto la Francia di nuovo al top tra le nazionali europee. Ha affrontato il Real proprio nell'ultimo turno di campionato perdendo 3-0, ma evidentemente ha definitivamente convinto Zidane e il club a investire su di lui. Esercitando una sorta di "scippo" all'Atletico, che non gradirà la nuova destinazione del giocatore, ma che difficilmente riuscirà a trattenerlo.