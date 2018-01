Real Madrid: c'è Guti in caso di esonero di Zidane

Dopo la clamorosa eliminazione in coppa del Re, la posizione di Zinedine Zidane al Real Madrid è sempre più delicata. L'allenatore francese si è preso ogni colpa ammettendo che lo scontro in Champions League negli ottavi contro il Psg (esclusiva Premium Sport) sarà decisivo per il suo futuro.



Intanto in Spagna si fa già il possibile nome del sostituto di Zidane. Secondo La Sexta, Florentino Perez promuoverebbe il suo pupillo Guti - attuale allenatore della Juvenil A del Real Madrid - per il finale di stagione. L'ex centrocampista spagnolo, oltre 500 presenze in maglia blancos, conosce perfettamente l'ambiente e sarebbe motivatissimo: sarebbe una sorta di Guardiola del Real.