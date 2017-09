Real Madrid, Benzema rinnova: clausola da un miliardo

Continua la politica dei rinnovi in casa Real Madrid: dopo Marcelo, Carvajal, Isco, Ceballos e Theo Hernandez è arrivato il turno di Karim Benzema. I blancos hanno ufficializzato la nuova scadenza del contratto dell'attaccante francese che compirà 30 anni a dicembre: 2021.



In mancanza di conferme ufficiali, che salvo clamorosi cambi di programma non arriveranno neanche nella conferenza stampa di domani in cui club e società festeggeranno il rinnovo, secondo i media spagnoli, Benzema guadagnerà 7,5 milioni di euro all'anno a stagione e avrà una clausola rescissoria addirittura da un miliardo di euro.



Dopo il caso Neymar, anche in casa Real si punta a fissare cifre irreali per evitare spiacevoli guai...