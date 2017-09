Real Madrid: Bale fischiato, lo United ci prova

Real Madrid-Gareth Bale, qualcosa si è rotto. Dopo un pre-stagione incolore, lo strappo definitivo sembra essersi consumato nel match contro il Valencia: il gallese è stato ripetutamente fischiato dai tifosi blancos e l'ennesima grande prestazione di Asensio non contribuisce a rassenere la situazione attorno alla punta esterna. I primi "buuu" alla mezz'ora per un appoggio sbagliato, altri mugugni al 66' dopo un gol sbagliato e infine i fischi alla sostituzione.



Con il rientro in pianta stabile di Cristiano Ronaldo nell'undici titolare e con Benzema partner d'attacco preferito dal portoghese, Zidane sembra orientato a panchinare Bale a favore del crack spagnolo.



Un incastro di situazioni che nelle ultime ore di mercato può aiutare ad avverare il sogno di José Mourinho: il Manchester United è pronto ad offrire oltre 100 milioni di euro per il gallese, vero e proprio pallino dello Special One. L'unico problema riguarda l'eventuale sostituto per il Real: Perez non ha praticamente fatto mercato in entrata ma non ha neanche ceduto nessuno e la partenza di un big lascerebbe una (pesante) casella vuota nella rosa delle merengues.