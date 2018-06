Real Madrid, "anche la Juventus per Cristiano Ronaldo"

"Dove vai, Cristiano?". La domanda a cui tenta di rispondere Marca è di quelle da un milione di dollari (o, considerando la clausola del portoghese, da un miliardo di euro): il futuro del giocatore sembra lontano dal Real e a Madrid cercano di capire dove andrà il loro idolo. Il quotidiano spagnolo propone sette destinazioni di cui cinque in Europa (le altre due sono Cina e Mls): all'interno di queste, anche la Juventus.



Secondo Marca, i bianconeri sono un'opzione teorica e, sebbene la potenza finanziaria, non sia alla pari di Paris Saint Germain, Manchester City, Manchester United e Bayern Monaco, CR7 avrebbe "flirtato" con la Juve nella serata di Torino, quando segnò quel favoloso gol in rovesciata.



Ma i tifosi spagnolo bocciano questa possibilità. Nel sondaggio che accompagna l'articolo on-line, solo il 3% vede Ronaldo alla Juventus, che è anche l'ultima opzione in termini di probabilità: in pole position il Paris Saint Germain.