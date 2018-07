Real Madrid, 310 milioni di euro al Psg per Neymar

La tv pubblica spagnola non ha dubbi: il Real Madrid ha offerto 310 milioni di euro (e sarebbe un nuovo record) al Paris Saint Germain per Neymar. Questa sera TVE ha infatti affermato che Florentino Perez ha deciso di affondare il colpo per l'attaccante brasiliano, che in Russia ha guidato il Brasile ai quarti di finale, per dare un segno all'ambiente blancos, ancora scosso dall'addio di Zinedine Zidane e l'arrivo in corso di Mondiale di Lopetegui.



Per O' Ney, legato al Psg fino al 2022, pronto un contratto da 45 milioni di euro per le prossime sette stagioni: prima che tutti i tasselli vadano al loro posto serve però il sì di Al-Khelaifi, e questo non è ancora arrivato mentre da casa Real si nega ogni offerta: "Informazione totalmente falsa, sorprendente che la tv spagnola pubblichi una notizia del genere senza prima contattare almeno una delle due parti". Non ci sarà comunque nessuna accelerazione o frenata decisiva prima della fine dei Mondiali.