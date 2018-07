Real Madrid, 155 milioni alla Lazio per Milinkovic-Savic

La Lazio avrebbe ricevuto l'offerta giusta per Sergej Milinkovic-Savic: ieri sera, come riporta il Corriere dello Sport, cena dell'addio a Roma tra Mateja Kezman, agente del serbo, e Claudio Lotito e Igli Tare. Kezman ha portato sul tavolo un'offerta da 155 milioni di euro da parte del Real Madrid, due particolari non da poco per capire le tempistiche dell'operazione.



La cifra ricorda da vicino ciò che i blancos chiedono alla Juventus per Cristiano Ronaldo, tanto che si potrebbe quasi dire che il centrocampista sarà quasi totalmente "finanziato" dai bianconeri. Ecco perché l'addio di Milinkovic-Savic entrerà nel vivo solo una volta che il portoghese sarà ceduto, nella reazione a catena che il colpo dell'anno scatenerà sarà compreso anche il 23enne: e Lotito avrà la cifra che ha sempre chiesto, ben superiore a 100 milioni.