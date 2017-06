Real, Isco ha le valigie pronte: Conte sfida la Juventus

Isco è sempre più lontano da Madrid. Almeno stando a quanto scrive la stampa spagnola, secondo cui il rinnovo del contratto dell'esterno del Real continua a rimanere in stand-by. Il club di Florentino Perez ha già messo nero su bianco all'estensione dei contratti dei vari Modric, Vazquez e Bale, ma non sembra ancora essere giunta l'ora per quello del 24enne ex Valencia e Malaga, approdato al Bernabeu nel 2013 e il cui contratto scade nel 2018, ma non entrato mai completamente nelle grazie di Zinedine Zidane. Secondo quanto scrive oggi 'AS', su Isco si sarebbero scatenati gli appetiti di diversi club della Premier, con il Tottenham di Pochettino più interessato di tutti. Ma anche il Chelsea segue il nazionale spagnolo, senza dimenticare il mercato italiano, con la Juventus che già in passato aveva sondato il terreno.