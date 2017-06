Real, Florentino Perez: "CR7 resta, seguiamo Mbappè e Donnarumma"

Dopo essere stato eletto presidente del Real Madrid per la terza volta consecutiva, Florentino Perez è tornato a parlare di mercato e dello spinoso caso che riguarda Cristiano Ronaldo, che sarebbe pronto a fare le valigie dopo essere finito nel mirino della critica per una presunta frode al fisco spagnolo.

"Non abbiamo ricevuto alcuna offerta - ha detto il numero uno dei Blancos a Marca - Quello che pensiamo è che Ronaldo è un giocatore del Real Madrid e lo rimarrà, come tutti gli altri. Devo parlare con lui e non l'ho ancora fatto perché non voglio disturbarlo durante il ritiro con il Portogallo. Non so nulla di più rispetto a quanto hanno scritto alcuni o detto altri: penso che quello che si è sentito peggio sia stato proprio Cristiano. Sono d'accordo con lui: alcuni media lo hanno fatto passare per un delinquente e questo, per una persona della sua posizione e di onestà professionale, non è facile da capire. La presunzione di innocenza non è stata presa in considerazione".

Dopo aver vinto campionato e Champions, il Real si appresta ad intervenire sul mercato per rafforzare una rosa già fortissima e i nomi caldi sono tre: "Seguiamo con attenzione Mbappé, il portiere del Milan (Donnarumma, ndr), Vinicius e altri giovani: se sono buoni, il Real Madrid mostrerà il suo interesse al momento opportuno. Qui sono sempre venuti a giocare i migliori del mondo". E a proposito di Donnarumma Perez ha dichiarato: "Tolto Pogba, non abbiamo mai avuto possibilità di parlare con Raiola dei suoi giocatori: l'anno scorso è stato impossibile, vedremo che succederà quest'anno. Quando Zidane tornerà dalle vacanze, sapremo cosa pensa del tema Donnarumma".