Real, anche Donnarumma in lizza per sostituire Navas

Quasi tutti gli osservatori sportivi concordano da tempo sul primo punto debole che il Real Madrid deve risolvere: il portiere. La novità è che anche in casa blancos sembra finita la fiducia in Keylor Navas e si guarda al calciomercato per trovare un nuovo numero uno. I due principali candidati sono David De Gea (il cui trasferimento dal Manchester United saltò all'ultimo a settembre 2015) e Thibaut Courtois del Chelsea ma né Mourinho né Conte sembrano avere troppa voglia di privarsi dei loro portieri.



Ecco, quindi, scattare il piano B. Secondo As, sono tre i giocatori su cui il Real punterebbe se De Gea e Courtois risultassero inavvicinabili: Bernd Leno, Hugo Lloris e anche Gianluigi Donnarumma.



Il tedesco del Bayer da tempo ha fatto capire che il suo futuro sarà lontano dal Leverkusen e in tempi non sospetti ha dichiarato di apprezzare i blancos, il francese del Lione è il più esperto del lotto ma il presidente del Tottenham (vedi affare Modric) è osso duro con cui trattare mentre il 18enne del Milan, secondo il quotidiano spagnolo da sempre vicino alle cose madridiste, sarebbe valutato 50 milioni di euro e si potrebbe fare leva sulle lungaggini del closing che non convincerebbero il procuratore Raiola.