Ranieri, no al ritorno al Leicester: le Foxes ci hanno provato...

Clamorosa indiscrezione del Corriere dello Sport. Secondo quanto riferisce il quotidiano romano il Leicester dopo l'esonero di Craig Shakespeare (17 ottobre) avrebbe contatto telefonicamente una persona molto vicina a Claudio Ranieri. Le Foxes hanno tenato un approccio per fare tornare in Inghilterra il tecnico dello storico trionfo in Premier League (stagione 2015/16), cacciato lo scorso febbraio dopo la sconfitta nell'andata degli ottavi di Champions contro il Siviglia. Dall'allenatore sarebbe arrivato un "no grazie".



Del resto Ranieri ora è alla guida del Nantes con cui sta ottenendo buoni risultati: i canarini attualmente occupano la quinta posizione a quota 20 punti, a -5 dal Monaco secondo. L'allenatore resta però prudente e al CortSport spiega: "Il campionato esiste solo per il secondo posto che si giocheranno Monaco, Marsiglia e Lione. Noi non siamo a quei livelli. Abbiamo molti giovani che seguono quello che dico, che lottano, che giocano con rabbia, ma il Marsiglia di Garica, per esempio è una squadra meglio strutturata".



Ripetere il miracolo Leicester, o comunque avvicinarsi a quell'impresa, è impossibile per Sir Claudio che qualcuno Oltremanica evidenemtente sta rimpiangendo non poco...