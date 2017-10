Ramires vuole solo l'Inter: trattativa avanzata con i nerazzurri

Ramires Santos do Nascimento si avvicina a grandi passi all'Inter. Secondo quanto riferisce il nostro esperto di calcio brasiliano Andersinho Marques il 30enne centrocampista verdeoro attualmente in forza allo Jiangsu Suning vuole soltanto i nerazzurri e la trattativa sarebbe in fase avanzata come filtrerebbe dall'entourage del giocatore ex Chelsea e Benfica.



Il viaggio di Walter Sabatini in Cina servirebbe proprio a mettere a punto l'operazione: è previsto un incontro con Zhang Jindong, patron delle due società. L'affare dovrebbe andare in porto sulla base del prestito secco: a dispetto della frenata del ds Ausilio ai microfoni di Premium Sport, Ramires sarà con ogni probabilità il primo rinforzo del mercato invernale per Spalletti.