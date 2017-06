Raiola su Donnarumma: "Non siamo sposati col Milan"

Gianluigi Donnarumma compie 18 anni e alla festa non può mancare Mino Raiola: diventare maggiorenne significa poter firmare un nuovo contratto, ma quando? E con quale squadra? Prima il procuratore prova a sviare tutti ("Con Galliani siamo d'accordo che bisogna lasciare in pace Gigio, anzi non bisogna proprio parlarne") ma poi regala comunque il titolo: "Merita una grande squadra". Quindi non necessariamente il Milan? "Non siamo sposati con nessuno, il mio lavoro non prevede essere tifosi di una squadra in particolare. Lo ero in passato del Napoli, poi ho conosciuto Ferlaino e mi è passato il vizio...".



Raiola approfondisce la questione: "Il ragazzo fa il suo, io faccio il mio e penso al suo futuro. La domanda più importante è: che Milan sarà? E' doveroso che io lo sappia. Nessuno sa dirvi come cambierà la società rossonera, neanche la proprietà uscente. Se esce. Finché non vedo la nuova proprietà non possiamo fare mosse, poi ovvio che le scelte le fanno i giocatori".