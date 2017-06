Raiola racconta: "Gli insulti di Ferguson, l'errore con Balo, la lite con Moggi"

Considerando giocatori sotto contratto, squadre e dirigenti con cui ha trattato e affari che ha portato a conclusione, Mino Raiola è potenzialmente una fonte inesauribile di racconti e aneddoti. Parte di questi scenari, li ha raccontati al Financial Times. Si parte dagli inizi, dal primo incontro con Luciano Moggi: "Avevo un appuntamento con lui alle 11, arrivo al suo ufficio e vedo almeno 25 persone. Dopo un po' di attesa, chiesi alla segretaria quanto mancassa e lei mi disse che quelle persone erano tutte lì per lui e allora me ne andai. Poi lo incontrai per caso al ristornate, gli feci notare che era stato poco carino a farlo attendere tanto e lui mi disse: 'Vedi di essere gentile con me, se no non venderai mai un tuo giocatore in Italia".



Sull'affare Pogba-United, i particolari sono ricchi. "Era due anni che pianificavo questo affare, Paul poteva andare ovunque ma solo al Manchester poteva essere la stella. A Mourinho servivano sia lui che Ibrahimovic". Raiola ricorda anche la rottura con Ferguson, prima che il francese passasse alla Juventus: "Il giocatore non voleva firmare il rinnovo e Ferguson mi disse 'Sei un coglione'". Infine, sul delicato argomento di quanto ci abbia guadagnato lui dal maxi-trasferimento: "Non posso dirlo con esattezza ma in affari come questi, non guadagnano solo le società". Il giornalista lo incalza, visto che la Fifa ha vietato TPO e percentuali agli agenti: "Pogba non è un TPO. Ma diciamo che in questo caso vi è stato un rialzo per la nostra parte. La Juventus dice che nessun terzo aveva la proprietà sui diritti del giocatore? .... (sta in silenzio, ndr)".



Chiusura su Mario Balotelli: "Ha scelto di non mettere il calcio in alto alle priorità della sua vita. Io rimpiango solo un errore. Quando ha voluto lasciare il City per il Milan, volevo fermarlo e dirgli 'Avrai successo col Manchester'. Sono sicuro l'avrebbe avuto e ora la sua storia sarebbe diversa".