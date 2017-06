Raiola: "Nessuno ha mai detto che Donnarumma non vuole rinnovare con il Milan"

Mino Raiola interviene sul caso Donnarumma. "Nessuno ha mai detto che Gigio non vuole rinnovare con il Milan. Lui un anno in tribuna? Non credo che i dirigenti del Milan abbiano detto una cosa del genere (si riferisce alla 'minaccia' in caso di mancato rinnovo ndr). Io penso che vogliano solo farci fare la guerra tra me e il Milan" spiega l'agente a Radio Deejay.



Il procuratore quindi aggiunge: "Dopo la nazionale Gigio andrà in vacanza, poi vediamo cosa succede. Stiamo parlando con il Milan, vediamo: valutiamo delle cose e ci sarà da valutarne altre. A parametro zero non porto via nessuno".



Raiola di fatto rimanda nuovamente ogni discorso sul prolungamento contrattuale, confermando così di voler aspettare la campagna di rafforzamento estivo del club di via Aldo Rossi prima di prendere una decisione definitiva. Ma Fassone e Mirabelli non intendono e non possono aspettare altro tempo...