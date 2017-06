Raiola ne ha per tutti: "Thohir, progetto falso. Paratici ce l'ha con me per Matuidi"

Mino Raiola ne ha per tutti. Da Thohir a Pallotta, passando per De Laurentiis e Paratici fino a Mario Balotelli. Parole nette, nello stile del procuratore italiano, che parte dal presidente indonesiano nerazzurro: "Thohir non è stato un bene per il calcio italiano, non ho mai creduto al suo progetto, era falso. E' venuto, ha sistemato un po' l'Inter e poi l'ha quotata in Asia. Non c'era bisogno che arrivasse un indonesiano per fare questo, lo poteva fare un italiano...". Un po' più tenero con il presidente Pallotta: "Deve ancora decidere cosa fare da grande, se investire veramente oppure vendere la Roma ad un gruppo cinese".



Raiola poi parla dell'affare Pogba, coinvolgendo De Laurentiis: "Paul avrebbe potuto andarsene l'anno scorso, Mourinho lo voleva al Chelsea, ma io e la Juve avevamo un accordo: vincere scudetto e Champions e poi andare via. De Laurentiis dovrebbe fare un regalo a Paul, perché senza la sua cessione non avrebbe potuto incassare dalla Juventus i 94 milioni per Higuain". Sempre in tema bianconero, la trattativa Matuidi saltata in estate: "Paratici è ancora arrabbiato con me ma non c'entro niente, è stato l'emiro del Psg a bloccare tutto. Comunque non stiamo rinnovando, c'è qualche speranza per gennaio".



Infine, l'intervista alla Rai si chiude con Balotelli: "E' come un figlio, l'ho mandato a Nizza perché lì può tornare grande, a livelli da Pallone d'Oro".