Raiola mette in guardia il Milan: "Il futuro di Donnarumma dipende dalla nuova società"

Mino Raiola non dà per scontato un futuro a tinte solo rossonere per Gigio Donnarumma: "Dipende da cosa intendano fare i cinesi. Va bene presentarsi con una montagna di soldi, ripianare i debiti, riorganizzare la società, ma io voglio misurare quanta passione ci metteranno i nuovi padroni. Perchè qui sta il punto: i trent'anni di Berlusconi sono passati alla storia prima di tutto grazie alla passione del prewsidente, non soltanto per i soldi che ha speso".



Raiola poi aggiunge nell'intervista al Corriere dello Sport: "Se qualcuno chiedesse al Milan quanto costa il cartellino di Donnarumma, vorrebbe dire che non potrebbe permetterselo". Un valore dunque altissimo per il 17enne, che secondo il suo agente "può diventare il portiere più forte del mondo".