Raiola, Mendes e Joorabchian padroni del mercato ma la Fifa...

Il caso Donnaraumma, certo, per forza. Ma anche i mal di pancia esistenziali di Cristiano Ronaldo, l'uomo da 32 milioni di euro all'anno che vorrebbe lasciare il Real che non lo molla e gli promette un ritocco dello stipendio, senza contare l'operazione che ha spinto Carlitos Tevez in Cina, per la modica somma di 38 milioni di euro di stipendio netto a stagione per due anni, facendone il calciatore più pagato al mondo. Dietro questi affari, i tre mercanti che hanno stravolto le trattative di mercato di questi ultimi anni. L'italiano, ma ormai cittadino del mondo, Mino Raiola, il portoghese Jorge Mendes e l'iraniano Kia Joorabchian.



Tre facce di un mondo d'affari senza freni, senza limiti, costruito su un dato di fatto innegabile: se sei un gran calciatore non puoi stare fermo troppi anni nella stessa squadra. così, tra accordi e trattative, il jackpot del conto in banca cresce in modo esponsenziale. Con l'affare Pogba, dalla Juve al Manchester, Raiola ha raccolto milioni di euro dall'uno e l'altro club. Dicono siano stati 45. mai confermati, ma nemmeno smentiti.



E che dire di Mendes: 51 anni, portoghese, ha legato la sua storia a Cristiano Ronaldo, con le moltiplicazioni di milioni di euro dallo Sporting Lisbona, al Manchester United fino al Real Madrid. La rivista Forbes, che fa i conti in tasca a tutto il mondo, lo accredita di un patrimonio di oltre 70 milioni di euro nel 2016.



Poi c'e' lui, l'iraniano Joorabchian, che sembra il nome di un fumetto: venendo da un paese dove il calcio non è al top, ha fatto bingo con il mercato emergente, la Cina. E' una vera azienda globale, come fosse una società di calcio: se devi vendere o comprare un suo calciatore, non puoi non passare per impressionanti provvigioni. Sono in tre, ma tengono in scacco il vecchio e il nuovo continente del pallone, al punto che adesso la Fifa sta studiando un calmiere delle percentuali nelle trattative. Meglio tardi che mai. Tanto i tre in questione a fine mese con quello che hanno guadagnato fin qui, ci arrivano comodamente.

Marco Cherubini