Raiola: "Ibra e Balotelli al Napoli? Possibile solo se Sarri..."

Le dichiarazioni di Mino Raiola fanno sempre discutere. L'agente a Radio Crc ha aperto a scenari inaspettati: "Balotelli è sereno. Adesso il calcio è al centro della sua vita. Lo sta dimostrando, ha un contratto di un anno. Tante squadre sono interessate, dalla Cina fino al nord Europa. Vogliamo aspettare un paio di mesi, non escludiamo né il Napoli né altre società. Mario comunque ha una figlia a Napoli. Non ci vuole solo la volontà del calciatore, ci vuole anche la volontà di Sarri e De Laurentiis".



Proprio nei confronti dell'allenatore è rivolta una frecciata quando si parla di un possibile approdo di Ibrahimovic a Napoli: "Zlatan è stato sempre innamorato della città di Napoli. De Laurentiis lo ha conosciuto, ma se Sarri si comporta con Ibra come si è comportato con El Kaddouri è meglio che si prende una bella barca e va a pescare".



Parole più concilianti per quanto riguarda l'affaire Donnarumma: "Mi sono messo d'accordo con Galliani: non ne parlo più. Il ragazzo è sereno. Non c'è nulla, lasciamolo in pace"