Raiola, Donnarumma come Pogba?

Nel settembre del 2015, Alex Ferguson - tramite il libro autobiografico "Leading" - spiegava come andò l'incontro con Mino Raiola per parlare del futuro di Pogba, ai tempi un promettente giovane del Manchester United: "Diffidai di lui dal primo momento. Apparve all’improvviso sulla scena e il nostro primo incontro fu un fiasco totale. Io e lui eravamo come l’acqua e l’olio. Con Paul avevamo un contratto di tre anni con l'opzione di un altro anno che eravamo pronti a sottoscrivere ma Raiola lo convinse ad andare alla Juventus".



Oggi la situazione, diversa per protagonisti, tempi e modalità, si è ripetuta e il minimo comune denominatore è lo stesso procuratore. "Siamo molto amareggiati, immaginavamo fosse il pilastro del Milan del futuro" ha detto Fassone di Donnarumma. Qualche giorno prima si era però concentrato su Raiola: "C'è qualcun altro di mezzo che sa fare bene il suo mestiere...". La Curva Sud era stata più dura: "E’ incredibile come un personaggio possa fare tutto questo tenendo in scacco la società Milan e in parte anche un ragazzo di 18 anni...".



Nel primo caso, ci aveva guadagnato una squadra italiana. Questa volta - si dice ci sia il Real Madrid di mezzo - sarebbe l'Italia a perderci. Ma sempre la stessa figura a guadagnarci: Mino Raiola, uno che sa fare bene il suo mestiere.