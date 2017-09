Raiola contro tutti: "Insigne magari va via. E Ventura sbaglia tutto"

Qualche frecciatina, "minacce" velate, accuse pesanti. Il solito Mino Raiola, insomma. Ecco le dichiarazioni principali rilasciate a Radio Crc.



CONTRO DE LAURENTIIS - "Il presidente De Laurentiis come al solito ha capito una cosa per un’altra - spiega riferendosi alle parole del patron del Napoli ("Insigne? Raiola può fare quello che vuole, soltanto che poi deve passare sul mio cadavere e poiché io sono vegeto e vivo. Raiola è un cartone animato simpaticissimo, è molto convincente ed estremamente garbato", n.d.r.). - Un giorno farò un cartone su di lui per fargli capire le cose come stanno. Dice che volevo portare via Hamsik, quando io sono stato pronto a fargli rinnovare il contratto. Lui è un grande presidente per il Napoli, ha grandi meriti, grazie al suo carattere, alle sue ideologie, ma abbiamo modi di fare diversi, vediamo le cose diversamente, a volte si esprime in modo strano, anche la squadra lo sa, posso dire che non siamo nemici".



INSIGNE E SARRI - "Quando dice di passare sopra il suo cadavere forse si scorda che fra 4 anni a Insigne scade il contratto, se poi va via che fa? Hamsik ha voglia di restare a Napoli a vita, magari altri non ce l’hanno, bisogna rispettare il volere di tutti. Il Napoli oggi gioca un calcio molto moderno, prende applausi da tutta Europa, vincere e perdere questione di dettagli, di fortuna, ho sempre detto che è molto difficile vincere a Roma e Napoli, è difficile per l’ambiente, a volte ci esaltiamo troppo, se si cresce sotto questo aspetto si può anche vincere lo scudetto. Io credo questo sia l’ultimo anno di Sarri, so che tante squadre europee l’hanno chiesto, mi auguro per lui che sia l’ultimo anno con De Laurentiis".



CONTRO VENTURA - "Io non credo che abbiamo meno campioni della Spagna, ma se li facciamo giocare a pallavolo è normale che non rendano. Se metti Isco e Asensio nell’Italia li sostituisci dopo 20 minuti, Insigne e Verratti non sono affatto inferiori a loro, anzi, è stato sbagliato tutto dal punto di vista tattico. Stiamo parlando di un c.t. che dice di voler andare avanti su questa strada nonostante stia sbagliando tutto, di cosa stiamo parlando? Dobbiamo giocare il calcio moderno della Spagna e della Germania, non parliamo di qualità uno contro uno, perché come giocatori siamo alla pari".



CASO DONNARUMMA - "Abbiamo soddisfatto il desiderio di Donnarumma che era quello di restare, sto aspettando le scuse da una parte di tifosi e giornalisti, è facile fare la morale agli altri, noi non abbiamo mai chiesto la fascia da capitano, ci è stata offerta. Siamo l'unico Paese in cui i tifosi pensano di poter gestire le società, all’estero non esistono striscioni contro le società, dobbiamo uscire da questa cultura della paura nei confronti dei tifosi".

